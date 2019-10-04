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04.10.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’nin Abant kampı başlıyor

CHP’nin Bolu Abant’ta düzenleyeceği üç gün sürecek milletvekili kampı bugün başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek kampta; yeni yasama dönemi faaliyetlerinin yanı sıra güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

CHP’nin Abant kampı başlıyor

Büyük Abant Otel’de gerçekleştirilecek kampa milletvekilleri eşleri ve çocuklarıyla katılabilecek.

Edinilen bilgilere göre, kamp programı bugün milletvekillerinin otele giriş yapmasının ardından 19.00’da Metin Zakoğlu’nun, “stand-up” gösterisi ile başlayacak. Zakoğlu, yarım saat sürecek gösterisiyle milletvekillerine eğlenceli anlar yaşatmaya çalışacak. Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00’da toplantının açılış konuşmasını yapacak. Aynı gün grup başkanvekilleri yeni yasama dönemine ilişkin bilgilendirmede bulunacak. Ayrıca milletvekillerinin de görüş ve önerileri alınacak. Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da milletvekili eşlerine çay davetinde bulunacak.

‘Sistematik düşünme’

Program kapsamında Prof. Dr. Niyazi Kahveci, milletvekillerine, “sistematik düşünme nasıl yapılır” isimli bir sunum gerçekleştirecek. Ardından Mustafa Kılınç tarafından, “bilinçaltı eğitimi” olarak tanımlanan, “Neuro Linguistic Programming” (NLP) sunumu yapacak. NLP sunumunda milletvekillerine zihnin işleyişi, otomatik davranışların bilinçli hale getirilmesi ve algılama konusunda bilgiler verilecek.

Program kapsamında, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun koordinasyonunda; HDP, SP, DP ve TİP ile birlikte ortaklaşa hazırlanan, yargı alanında düzenlemeler içeren yaklaşık 200 maddelik kanun teklifleri ve 12 maddelik anayasa değişikliği paketi ele alınacak.

Kampın son günü olan pazar günü ise Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından dış politika, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın moderatörlüğünde ise ekonomik gelişmeler başlığında sunumlar gerçekleştirilecek. Toplantı, Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Önce belediye sonra Abant

Kılıçdaroğlu, kamp programından bağımsız olarak bugün 14.00’te CHP’li Bolu Belediyesi’ni ziyaret edecek. 15.00’te ise, belediyenin bazı açılışlarına katılacak, ardından Abant’a geçecek.

 

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