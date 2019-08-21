‘CHP’nin hami kesilmesi bizi şaşırtmamıştır’

Yalçın, açıklamasında HDP’li belediyelerce sokak ve caddelere PKK militanlarının adlarının verilmesi, sözde cenaze törenlerinde bölücü örgütün marşlarının okunmasının devlete kafa tutma cüretkarlığının göstergesi olduğunu söyledi. Yalçın, bazı siyasi partilerin, devlet ve milletin hukuku yerine görevden alınan suçluları müdafaa ettiklerini ifade ederek, “Bilhassa CHP sözcüleri tarafından siyasi darbe, sözde Kürt sorununun çözümünü engelleme gibi içi boş değerlendirmelerle gösterilen tepkiler, CHP’nin sözde çözüm ve açılım sürecine sahip çıktığının işareti olmuştur. İçine kaçan HDP’yi çıkarmak istemeyen ve bundan haz duyduğu anlaşılan CHP’nin, PKK güdümündeki belediye başkanlarının hamisi kesilmesi bizi şaşırtmamıştır” dedi.