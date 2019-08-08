CHP’nin söylemlerini bu araştırma değiştirdi

Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi CHP’ye oy vermeyen seçmenin hassasiyetlerini anlamak ve buna göre söylem geliştirmek için araştırma yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine, kendisini “milliyetçi, muhafazakâr” olarak tanımlayan seçmenler üzerinde çalışma başlatıldı ve belirli aralıklarla hazırlanan raporlar Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Raporlarda, “kutuplaştırıcı açıklamalardan kaçınılmasının”, “ekonomik gelişmelere vurgu yapılmasının”, “iktidarın ‘kibir’ ve ‘israf’ ifadeleriyle eleştirilmesinin” milliyetçi-muhafazakâr kesim üzerinde etkili olacağı tespitleri yer aldı.

Psikolog eşliğinde

Kılıçdaroğlu da seçim stratejisini bu öneriler ekseninde, CHP’ye oy vermeyen kesimlerin desteğini alabilmek üzerine şekillendirdi. Çalışmanın ayrıntılarına Milliyet ulaştı.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, CHP’ye oy vermeyen kesimlerin oy verme hassasiyetlerinin saptanmasını istedi.Daha önce de CHP için kamuoyu araştırmaları yapan özel bir şirket bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Söz konusu şirket, kendisini “milliyetçi-muhafazakâr” olarak tanımlayan yaklaşık 40 seçmen ile psikologlar eşliğinde “derinlemesine mülakat” yöntemiyle “odak grup” olarak adlandırılan bir çalışma başlattı. Kapsamı daha sonra genişletilen çalışmada seçmenlere, “sorunlarının”, “beklentilerinin” ve “CHP’de görmek istediği politikaların ve belediye başkan adaylarının” sorulduğu, böylece oy verme davranışlarının mercek altına alındığı öğrenildi.Bu konuda 4-5 ayrı rapor hazırlanarak Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

Söylem önerileri

Araştırma raporlarına dikkat çeken söylem önerileri yansıdı.CHP’nin doğru söylemlerde bulunması halinde, Cumhur İttifakı seçmeninin bir bölümünün oy tercihini değiştirebileceği belirtildi. Raporlarda, CHP’nin “kutuplaştırıcı, sert açıklamalardan kaçınmasının”, “ekonomik gelişmelere vurgu yapmasının”, “iktidarı kibir ve israf ifadeleriyle eleştirmesinin”, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsının hedef alınmamasının” milliyetçi-muhafazakâr kesim üzerinde etkili olacağı vurgulandı. Raporlarda Tank ve Palet Fabrikası’nın devri ile Rahip Brunson’ın tahliyesiyle ilgili tartışmaların üzerine gitmenin bu kesimin oy tercihlerini değiştirmekte fayda sağlayacağı belirtildi. Kampanyadaki “yerel seçim algısının” korunmasının ve ekonomide “üretim” vadeden söylemlerde bulunulmasının önerildiği raporlarda, “yeneceğiz, alt edeceğiz, zafer kazanacağız” gibi kutuplaştırıcı ifadelerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.