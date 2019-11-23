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23.11.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN İzmir

CHP’nin üç kırmızı çizgisi

CHP’nin üç kırmızı çizgisi

CHP, AK Parti’nin yeni yerel yönetim yasası hazırlığına alternatif bir yasa teklifi hazırlamak için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu tarafından yürütülen çalışma dün İzmir’de belediye başkanlarına sunuldu. CHP’nin yeni yasa için üç kırmızı çizgisinin açıklandığı sunumda, “1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anayasa’ya uyumlu hale getirilmesi, Büyükşehir Yasası’nın düzeltilmesi ve ilgili yasaların uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi” talep edildi. Sunumda “yerel özerkliğin” geliştirilmesi için anayasa değişikliği istendi

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