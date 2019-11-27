‘Çocuk yaşta evlilikle ilgili düzenleme yok’

Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularının yanıtladı.

İNFAZ PAKETİ: MHP’nin şartlı indirim kanunu bir tekliftir. Ama esasen af içermeyen ve toplumun her kesimini ilgilendirdiği için bu konu siyaseten verilecek bir karardır, Adalet Bakanlığı’nın vereceği bir karar değil. Bu Meclis’in iradesiyle oluşacak bir konu.

ÇOCUK TESLİMİ: Çocuklarını göremeyen anne ya da baba mahkemeye başvurarak icraya bir harç yatırıp çocuğunu görebiliyordu. Bu hususta bir harç alınmaması yönünde kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi, kreş ortamında ya da belirli ortamlarda çocuğu anne ya da baba teslim edip yine uzmanlar eşliğinde çocuğun alınması konusunda bir çalışma, umuyorum, ikinci yargı paketinde yer alacaktır.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ: Çocuk yaştaki evlilikleriyle ilgili yargı paketi hukuk paketini öngörmektedir. Hukuk Usul Kanunu’na ilişkin bir düzenleme öngörmekte, dolayısıyla bu anlamda bir düzenlememiz yoktur.

İLANA DEVAM: (Mahkeme ilanlarının gazetede yayımlanmasından vazgeçilmesi) Bu konuda bir düzenleme yok. Sadece elektronik ortamda ilanların yayımlanması olacak ama gazetelerin yapmış olduğu yayımlar devam edecek.