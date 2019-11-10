Çocukların çilek sevinci

Çocukların sosyalleşmesi, konsantrasyonlarının yükseltilmesi ve motor becerileri kazanmaları için Muş il müdürlüğünce bir çilek bahçesi oluşturuldu. Devlet koruması altında olan ve çocukevlerinde kalan çocuklar, ziraat mühendislerinden de eğitim alarak bahçeye kendi elleriyle çilek ekti. Hayatlarında ilk kez çilek ekimi yapan çocukların bahçesinden 3 ton ürün bekleniyor.

Çocuklardan Caner Akdağ, “Toprakla uğraşmak, yetiştirmeyi, üretmeyi bilmek, hem hoşuma gidiyor, hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor” diyor.