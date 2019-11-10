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10.11.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Çocukların çilek sevinci

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma altındaki çocuklara yönelik ilginç bir adım attı.

Çocukların çilek sevinci

Çocukların sosyalleşmesi, konsantrasyonlarının yükseltilmesi ve motor becerileri kazanmaları için Muş il müdürlüğünce bir çilek bahçesi oluşturuldu. Devlet koruması altında olan ve çocukevlerinde kalan çocuklar, ziraat mühendislerinden de eğitim alarak bahçeye kendi elleriyle çilek ekti. Hayatlarında ilk kez çilek ekimi yapan çocukların bahçesinden 3 ton ürün bekleniyor.

Çocuklardan Caner Akdağ, “Toprakla uğraşmak, yetiştirmeyi, üretmeyi bilmek, hem hoşuma gidiyor, hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor” diyor. 

Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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