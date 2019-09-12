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12.09.2019 - 12:58

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet’ten önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Direktörü Nick Kass ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet’ten önemli görüşme

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve güvenli bölgenin tesisi konuları değerlendirildi.

Görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti sonrasında oluşan olumlu gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Türkiye ve ABD müşterek harekat planı ve sınır güvenliği konuları konuşuldu.

Görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin doğusunda terörle mücadelesinin kesintisiz devam edeceği, ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleriyle yapılmasının gerekliliği ve Türkiye sınırında bir terör koridorunun oluşmasına izin verilmeyeceği açık şekilde belirtildi.

9 tonluk beton mevziler sınırdaSuriye sınırındaki birliklere gönderilen beton mevziler Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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