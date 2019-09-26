MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
26.09.2019 - 06:37 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.

IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye ceza oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye ceza oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21. bölüm fragmanı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Sıradaki Haber