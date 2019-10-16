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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li heyeti yarın kabul edecek
16.10.2019 - 15:38 | | milliyet.com.tr / AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li heyeti yarın kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li heyeti yarın kabul edecek

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede, ABD heyetinin Ankara'da bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Erdoğan'ın ABD heyetini bugün değil, yarın kabul edeceğini kaydeden Altun, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDli heyeti yarın kabul edecek

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