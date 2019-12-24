MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı
ABONE OL
24.12.2019 - 15:46 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber