Erdoğan'dan, Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

Erdoğan, sürpriz şekilde Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, yanında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’la birlikte sivil plakalı, forssuz araç ve mini bir konvoyla Bahçeli’nin Çayyolu'ndaki evine geldi. Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, ABD ve Rusya ile yapılan güvenli bölge mutabakatlarıyla ilgili görüş alışverişinde de bulundu.

TELEFONLA ARAMIŞTI

Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında MHP Genel Merkezi'ne giderek mesaiye başlamıştı. Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” demişti. Erdoğan son olarak 31 Temmuz'da Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.