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23.10.2019 - 15:36 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan'dan, Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "Devlet Bey Konağı"nda geçmiş olsun ziyaretinde bulundu Bahçeli'nin evindeki ziyaret 35 dakika sürdü.

Erdoğan'dan, Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
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Erdoğan, sürpriz şekilde Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, yanında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’la birlikte sivil plakalı, forssuz araç ve mini bir konvoyla Bahçeli’nin Çayyolu'ndaki evine geldi. Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, ABD ve Rusya ile yapılan güvenli bölge mutabakatlarıyla ilgili görüş alışverişinde de bulundu.

TELEFONLA ARAMIŞTI 

Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında MHP Genel Merkezi'ne giderek mesaiye başlamıştı. Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” demişti. Erdoğan son olarak 31 Temmuz'da Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.
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