Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "DEAŞ'ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Halbuki biz bu konuda kimin ne rolü oynadığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." diyen Erdoğan, "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez.

Erdoğan, "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün." ifadesini kullandı.

"Suriye'de tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz. Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar." Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz." diye konuştu. Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifine ilişkin Erdoğan, "Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak." dedi.

"Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugüne kadar hep şunu söylerdim. İki devlet bir devlet. Dünden sonra şunu ifade ettim. 5 devlet bir millet. İnşallah Türkmenistan'ıda buraya katmak suretiyle 6 devlet 1 millet olmak üzere bölgede güçlenerek yürüyeceğiz. Bakü'de Türk Konseyi Zirvesi'nde gündemdeki ve bölgemizdeki konuları görüştük. Türk Konseyi Koordinasyon Komistesi'nin kurulmasını kararlaştırdık.

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı reformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Bizim gibi böyle bir güçlü partiye yakışmıyor. AK Parti olarak veremezsek bize yazıklar olsun. Hele hele bu dönemde çok daha hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizi bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım.

Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin biçimde çalıştırmaya kararlıyız. Meclis'i etkin bir çalışma sistemine sokacağız. TBMM'yi gereksiz yere kilitleyenlere eyvallah etmeyeceğiz.

Suriye'de 9 Ekim saat 16.00'da başlattığımız Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Bu noktaya bir anda gelmedik. Suriye meselesi Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesinin ürünüdür. Ezilen,dışlanan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması için ısrarcı olduk.

Esad rejimine yıllarca, Suriye'de ezilen Kürt ve Türkmen kardeşlerimiz için hakkaniyet çağrısı yaptık. Suriye'de baskı, zulüm, kan hakim oldu. Suriye dışına çıkan 6 milyon Suriye'linin 4 milyonu ülkemize geldi.

(Arap Birliği'ne sert tepki)

Ülkemiz her şartta müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirdi. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği ortaya çıktı. Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeli'yi misafir ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkarttınız. Arap Birliği'nin bir kuruş desteği var mı? AB 6 milyar euro söz verdi. Bizim yaptığımız harcama 40 milyar euroyu aştı.

DEAŞ'ı destekleyen, maddi olarak yönlendiren ülkeler karşımıza DEAŞ düşmanı olarak çıkıyor. Kimin ne rol oynadığını biliyoruz. Terör örgütü DEAŞ, İslam ve müslümanların en büyük düşmanı ve yüz karasıdır. Tıpkı balon gibi şişirilen örgütün foyasını Fırat Kalkanı'nda biz ortaya koyduk. El Bab'da 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek DEAŞ balonunu söndürdük.

("Ya İstiklal ya ölüm" demiş millete başka türlüsü yakışmaz)

Müttefikler, PKK/YPG ile hareket etmeyi tercih ettiler. DEAŞ Fransa'da eylem yaptığında biz oradaydık. Ama DEAŞ Türkiye'de eylem yapınca yanımda kimseyi göremedik.. Avrupa'da Amerika'da yazılan senaryoya ya razı olacak, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik. Türkiye'bnib, Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. 'Ya İstiklal ya ölüm' demiş millete başka türlüsü yakışmaz. Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil... Sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme olduğu çok açık. Barış Pınarı Harekatı'nı yürütüyoruz. Dirençle hatta saldırıya karşı karşıyayız. Bu harekatı durdurun diyorlar.

Kimse Türk ordusunun bu kadar hızlı mesafe alacağını düşünmüyordu. Bazı liderler harekatı durdurmak için arıyor. Bunlara güvenilmez.

Terörle mücadelede "size nasıl yardımcı olabiliriz?" diyen neredeyse kimse olmadı.

(Dünyaya net mesaj)

15 Temmuz darbe girişiminde de sınırlı sayıda dostumuz dışında kimseden yardım görmedik. Ey batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek. Şunu bilin ki siz de benzer sıkıntılarla siz karşı karşıya kalacaksınız. Terör örgütü mensupları müttefik sandığımız ülkelerde elini kolunu sallayarak geziyor. Bu dünya etme bulma dünyası. O kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında teröristlere sahip çıkmaya devam edecek misiniz? NATO üyesi ülkelere sesleniyor... Gelin terörle mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında durun. En azından karışmayın.

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliam yapmamıştır, yapmaz. Bizim inancımız, kültürümüz, ahlakımız buna izin vermez.

Ülkemiz aleyhine kampanyanın en önemli malzemelerinden bir sivil katliamı... Macron'a söyledim... Ruanda'da, Cezayir'de insanları katleden siz değil miydiniz? Tarihleri karar kaplı defterler kaplı. Suriye konusunda utanmadan sıkılmadan bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu diyorum... Sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere, Afganistan'a, Karabağ'a bakın.. Sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçip tarih boyunca elinize bulaşmış masum kanlarına bakın.

Dünyada bu kadar terörle mücadele operasyonu yapıp, Türkiye kadar temiz iş çıkaran ülke yoktur.

Kiliselerden sniperlarla ateş ettiler. Biz orası ibadethane diye ateş etmedik. Batı medyası sivil katliamı iftirası devam ediyor. Teröristleri takip edip sivillerin zarar görmeyeceği noktalarda etkisiz hale getiriyoruz. Şu anada kadar bin 200 kilometrekare alanı terörden temizledik.

Türkiye Suriye'de ne Kürtleri Ne Arapları ne de bir başka kesimi değil sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Teröristleri makamlarında ağırlayanları bunun utancın ömür boyu taşıyacaklardır. Bunu yüzlerine de söylüyorum. Siz ne zaman devletlerin teröristlerle masaya oturduğunuz gördünüz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu falan aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok.

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Meşru hükümet kurulduğunda kontrolümüzdeki yerleri devredeceğiz. Güvenli bölgede biz şu anda tüm plan çalışmalarımızı yaptık. Çevre ve Şehir Bakanlığımız proje çalışmalarını yaptı. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz. Asla zulüm yapmayız..

Ülkemizi hedef almak isteyen DEAŞ mensuplarını tepeleriz, merak etmeyin.

30-35 kilometre derinliğe kadar gideceğiz. Yolumuza taş ve diken döşeyenleri de not ediyoruz.

(Barış Pınarı Harekatı ne zaman biter?)

Barış Pınarı Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar sürecek. Bu konuda hiçbir istisnamız yok. Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunu söylemek isteriz madem bu kadar içli dışlısınız öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha ederek güvenli bölge planımız dışına çıksınlar. Barış Pınarı Harekatı zaten sona ermiş olur. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz.

Üstü örtülü ve açık tehditlere eyvallah etmeyeceğimiz sanıyorum anlaşılmıştır. Bizi yaptırım konusunda tehdit edenlere sesleniyorum... Azdan az gider çoktan çok gider. Bizde açtığınız yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır.

Bakan arkadaşlarıma vize yasağı konuldu. Bir devlete yakışır mı? Biz NATO'nun 5. maddesi Adana Mutabakatı nedeniyle bu harekatı sürdürüyoruz.

Kökü sağlam olan ağacı, rüzgar deviremez. Gerekirse yedi düveli karşımıza alır milletimizin haysiyetini yere düşürmeyiz. Biz dik durursak, bir ve beraber olursak Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez.

GRUP TOPLANTISININ ARDINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

(Amerika ziyareti) "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

(Rusya temasları) "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek."

(Münbiç) "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır."