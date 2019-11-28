28.11.2019 - 17:49 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesrur Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
İsyan etti! 'Benim yerimde kızınız olsaydı...'Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki gösterdi. Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" dedi.