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22.11.2019 - 14:09 |

'Şehrimize yakışan bir eser oldu!' Açılışını yaptı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışında halka hitap etti. Erdoğan, "Camii ibadethane olduğu kadar dayanışmanın merkezidir." ifadelerini kullandı.

'Şehrimize yakışan bir eser oldu!' Açılışını yaptı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir eseri üniversitemize kazandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum.

Şehrimize yakışan bir eser oldu.

Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

 

 

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