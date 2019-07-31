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31.07.2019 - 23:40| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

 

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