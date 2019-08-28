28.08.2019 - 19:46| AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kameradaİstanbul Maltepe'de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Genç motosikletli kurye kazada feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.