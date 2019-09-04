Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan Yiğidolara kalpten teşekkür ederim. Sivas'ta şahit olduğumuz coşku bize güç ve cesaret veriyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim etsin. Sizlerin dayanışmanız, sevdanız mücadele azmimizi artırıyor. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Sivas yüzde 49,5 oy oranıyla tercihini bir kez daha AK Parti'nin gönül siyasetinden yana kullandı 31 Mart seçimlerinde Sivas "kardeşlik, huzur ve hizmet" dedi.

Şimdi dönem azmiyle, kararlılığıyla, emeğiyle, hayır dualarıyla bizim yanımızda duran Sivas'a vefa borcumuzu ödeme günü. Teşkilat mensuplarımızdan gece gündüz demeden çalışmalarını istiyorum. Kabinemiz belediye başkanımızın yanında yer alacaktır.

Milletlerin kaderinde bazı kader anları vardır. 100. yıl dönümüne ulaştığımız Sivas Kongresi de tarihin taşlarındandır.

Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bu günlerde ilhamımızı Sivas'taki direniş ruhundan alıyoruz. Sivas 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Cumhuriyetimizin temelleri de Sivas'ta atılmıştır.

Bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içinde 'vatan bir bütündür, parçalanamaz' diye haykırıyoruz.

Türkiye bir asır önce olduğu gibi mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Birileri "Türkiye Doğu Akdeniz'de yok" diyor. Bunlar hala bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde ay yıldızlı bayrağımız var. Er ya da geç bayrağımızı size de tanıtacağız. Bayrağımızı salonlarına asanlarla el ele kol kola gidenlere nereye gittiğini anlatacağız. Durup dururken vatan inşa edilmiyor, şehit kanlarıyla ediliyor.

Celladına aşık zavallılar, bazı gafiller de çıkacaktır. Bedeli şehit kanlarıyla ödenen bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizi böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak olanlar sizlersiniz. Milletimizin ayağına vurulmak istenen zincirleri parçalayacak olanlar sizlersiniz.

Bekamıza yönelik saldırıların artığı bugünlerde Sivas Kongresi'nin temsil ettiği değerlere sahip çıkmamız gerekiyor.

Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk.

Millet olarak hiçbir zaman dikensiz gül bahçesinde olmadık. Başbakanlarımızı, bakanlarımızı dar ağacına gönderme pahasına irademize sahip çıktık.

Gelecek Ramazan'a kadar yüksek hızlı treni Sivas'a getireceğiz.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Elemanlar da yetişmeye devam ediyor. Bu bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor.

Milletimizin yüzünü yere eğdirecek bir yola asla girmedik. Zaman zaman şehirlerimizi dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas buna prim vermeyecek. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türkiye için, Türk milleti için, demokrasi için yaptık. Herkesin bir hesabı varsa muhakkak Allah'ın da bir hesabı var. Azim, sabır, mücadele oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur.

"BUNLARI HEPSİ PROJE"

AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. Milletvekillerimiz, bakanlarımız çıktı. Hepsi saman alevi gibi kısa bir sürede unutuldu. Siyasi hırsları uğruna AK Parti'ye zarar vermeye çalışanların sonu hep hüsran oldu, bunların hepsi birer projedir. Biz başkasına değil kendimize bakacağız.

18 senenin birikimi, 18 yaşında olmanın eşsiz heyecanıyla koşacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset modelini milletimize yaşatacağız. Gurur bizim yanımıza gelemez. Gurur Rabbimize aittir. Kul o kapıya gelirse bitti demektir. Bunu yapanlar var, ben diyenler var, biz de ben yok biz var. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur.

İnşallah 2023 seçimlerinde çok farklı şekilde sandıklardan çıkarız, bu seçimlerde yaşadıklarımızı yaşamayız.