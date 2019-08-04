Tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolu açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün başka bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz.

Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalgasını geçenler oldu. Bu projenin Osmangazi Köprüsü dünyada sayılı köprülerinden biri. Bugün de kalan 192 km'lik bölümün açılışını yapıyoruz.

Toplamda 426 km'lik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun tamımını hizmete sunmuş bulunuyor. Nereden nereye... Bu viyadükler öyle kolay yapılmadı. İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati güvenli, konforlu hale getirmenin yanında yolu da 100 km kısaltıyoruz.Bu yol sayesinde turizm hızlanacak. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize katkısı 3.5 milyar dolar.

Biz Ferhat olduk. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı otobanla bu yolu birleştireceğiz.

Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı bir proje. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren bu proje hayırlı olsun.

Bu otoyolu inşa eden ve 22 yıl 4 ay süreyle işletecek girişim grubunun devlete ödeyeceği tutar 6,3 milyar TL. İş bilenin kılıç kuşananın.

Bugün muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu biliyorum. Helikopterle buraya inerken buradaki coşkuyu gördüm.