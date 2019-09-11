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11.09.2019 - 11:47| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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