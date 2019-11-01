Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı

Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı.

Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.