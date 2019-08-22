Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri sebebiyle sözde tedbirler açıklayan AB kendisine zarar veriyor.

AB, adada eşitliği değil eşitsizliği savunan konuma düşmüştür.

Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır.

Kıbrıs Rum Kesimi ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma noktasına gelirse, gerçek bir çözüm noktasına ulaşılır.

KKTC ile birlikte kendi yol haritamıza uygun adımlar atmaya devam edeceğiz.

Gemilerimizin faaliyetlerini güvenle yürütebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları görev başındadır.

Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez.

"(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim."

KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR

Kıbrıslı Türkler daima barış ve anlaşmadan yanadır.

Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir

(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir.