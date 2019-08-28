MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
28.08.2019 - 23:58| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti muhatabıyla paylaştığı ifade edildi.

İki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

 

Lübnan ordusu İsrail İHA'larına ateş açtıLübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail’e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erdoğan’dan ‘Su-57 alternatif mi?’ sorusuna yanıt: Niye olmasın? Boşuna gelmedik

Erdoğan’dan ‘Su-57 alternatif mi?’ sorusuna yanıt: Niye olmasın? Boşuna gelmedik

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler arasında 18'inci!

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler arasında 18'inci!

KPSS sonuç sorgulama ekranı! 2019 KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS sonuç sorgulama ekranı! 2019 KPSS sonuçları açıklandı mı?

Kan donduran olay! Annesini boğarak öldürüp...

Kan donduran olay! Annesini boğarak öldürüp...

Sıradaki Haber