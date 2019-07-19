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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'deki sel ile ilgili bilgi aldı
19.07.2019 - 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilgili gelişmelerle, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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