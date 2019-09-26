MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
26.09.2019 - 11:48 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

 

E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İl il iŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İl il iŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Askere giderken hangi eşyalar götürülür? Unutulmaması gereken askerlik malzemeleri

Askere giderken hangi eşyalar götürülür? Unutulmaması gereken askerlik malzemeleri

Kadıköy'de şaşırtan görüntü! Yaptıklarını görenler 'pes artık' dedi

Kadıköy'de şaşırtan görüntü! Yaptıklarını görenler 'pes artık' dedi

Tekirdağ'da sinsi plan deşifre oldu!

Tekirdağ'da sinsi plan deşifre oldu!

Sıradaki Haber