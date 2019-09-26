26.09.2019 - 11:48 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.
E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.