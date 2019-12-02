MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi
ABONE OL
02.12.2019 - 16:25 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulünde bazı zanaatkar, sporcu ve sanatçılar ile aileleri hazır bulundu.

Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.

Erdoğan'ın kabulüne katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisinde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı. 

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    Sıradaki Haber