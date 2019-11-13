Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ferhat Abdi, Apo denilen bölücü terör örgütü başının manevi evladı

Trump ve Erdoğan senatörlerle görüştü. İki lider görüşmenin ardından açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Kürtler benim vatandaşım. Dünyada en çok Kürt vatandaşının yaşadığı ülke benim ülkem.



- Obama döneminde ülkeme irtica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Onların sağlığı, eğitimi hepsini sağladık. Kimsenin ekonomik bir desteği söz konusu değildir. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır.



- Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.

- 6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz.



- Şu an bizde olan 4 milyon mülteci var. (Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur.



- Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalıdır.









"AVRUPA'NIN DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı.

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

İKİLİ GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ



Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.



Reuters'ın geçtiği habere göre Trump, "Erdoğan'la birlikte F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. çözeceğimizi umuyorum." açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Yemekte İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkat çekti.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I, ABD BAŞKANI TRUMP KARŞILADI



Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Erdoğan daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.









Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı, 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkan ile görüşme sonrası detaylı bir basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.







Karşılama töreninin ardından Emine Erdoğan ve Melanie Trump bir araya geldi.









ABD BAŞKANI TRUMP'IN AÇIKLAMALARI



Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma sonucu sağlanan "ateşkesin" korunduğunu belirten Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile konuşuyoruz, gayet memnun görünüyorlar." dedi.

"7 bin mil" ötedeki sınırlar hakkında korkmak istemediğini belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a (Türkiye -Suriye sınırı) yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Trump, bölgedeki tarihi anladığını belirterek, "Onların (Türkiye ile YPG-PKK) sorunlarını anlıyorum. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil." ifadesini kullandı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak ettiler



"İkili ticaret hacmi kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir"

Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir." dedi.

ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi yakaladığını vurgulayan Trump, "Türkiye de DEAŞ tutuklularını izliyor ve son dönemde 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladı." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.





Öte yandan ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik azil soruşturmasını "cadı avı" sözleriyle niteledi ve soruşturma kapsamındaki kamuya açık oturumları izlemediğini belirtti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.