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08.12.2019 - 17:01 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Gomes ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
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