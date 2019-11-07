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07.11.2019 - 07:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevlendirdi! 100 bin tona kadar hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevlendirdi! 100 bin tona kadar hibe edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'a teslim edilecek. Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine tarafından karşılanacak. Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek. Söz konusu karar, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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