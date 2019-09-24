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24.09.2019 - 21:39 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Guterres görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Guterres görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.

 

Erdoğan - Guterres görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
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