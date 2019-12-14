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14.12.2019 - 19:24 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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