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29.12.2019 - 00:02 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan'a bilgi verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Akalın'ın eşi Okan Kurt da eşlik etti.

Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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