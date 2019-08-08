Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Harekât merkeziyle süreç başlayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Barış Koridoru ile ilgili ABD heyeti ile yürütülen görüşmelere ilişkin, “Amerikalılarla birlikte bir harekât merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekât merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının soru cevap bölümünde bir gazetecinin Suriye’de barış koridoru ile ilgili ABD heyetiyle yapılan görüşmelerin neticesini sorması üzerine Erdoğan, “Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekât merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekât merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı atılmadı mı, bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi ve bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor” dedi.

‘İlhakı tanımadık’

Basın toplantısında, Zelenskiy ve beraberindeki heyeti, Ankara’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Sayın Zelenskiy, kritik bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendi. Zat-ı devletlerine Ukrayna halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu. Görüşmelerde, Zelenskiy’e Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğini belirttiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz, Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım’daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki çatışmaların da en kısa sürede sona ermesi temennimizdir. Minsk sürecini destekliyoruz ayrıca AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna da desteğimiz tamdır. Maalesef dün Donbass’ta ateşkesin ihlal edildiğini açılan ateş sonucu dört Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Dost Ukrayna halkına bir kez daha taziyelerimizi ifade ediyorum.”

10 milyar $ hedefi

Yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkileri her yönüyle ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir. 2018 ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik: 10 milyar dolar. Türkiye ve Ukrayna bu hedefi bana göre yakalar, sayın başkan da aynı kanaati paylaşıyor. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ ile mücadele olmuştur. Özellikle Maarif Vakfımızın Ukrayna milli eğitim bakanlığı ile müşterek atabileceği çok önemli adımların olduğuna inanıyorum” dedi.

‘İyi komşu, stratejik ortak’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasının başında önceki gün Donbass bölgesinde dört Ukrayna askerinin şehit olduğunu hatırlatarak, salondakileri 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Zelenskiy, Türkiye’yi “iyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortak” diye niteleyerek, şunları söyledi: “Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen destekleriniz ve Rusya tarafından yapılan Kırım işgali dahil olmak üzere her şeyi olduğu gibi isimlendirme cesaretine sahip olduğunuz için müteşekkiriz. Ukrayna ve Türkiye, gayretlerini birleştirirse Karadeniz bölgesi ve Kırım’daki durum olumlu yönde değişebilir. Cömert Türk toprağı birkaç defa Ukrayna’ya kazanç armağan etmiştir. Yanılmıyorsam Eurovision Türkiye’de düzenlediğinde bizim şarkıcımız Ruslana kazanmıştı. Shakhtar Donetsk, Türkiye’de UEFA kupası almıştı. Ülkelerimizin geleceklerinde çok büyük kazançların olacağına inanıyorum.”