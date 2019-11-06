Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ilk defa şimdi açıklıyorum’ deyip duyurdu: Hanımı da yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz."

"BAĞDADİ'NİN EŞİ DE YAKALANDI"

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır. FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizde ilahiyat kurumlarını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Bir çok imam hatipte Kur'an dersleri boş geçiyor.

Ben 'dindar gençlik' dedim diye bana imam hatipliler mezunu sözde bazı köşe yazarları bile saldırdı. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz. Yine söylüyorum dindar bir gençlik istiyorum.

Tek parti döneminde milletle inancı arasındaki irtibatı cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir.

Milletimizin sahip çıkmasıyla imam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri çoğaldı. İlahiyat fakülteleri ve imam hatip okulları milletimizin sahiplenmesiyle kök saldı.

Dindar neslin olduğu ülkede inanıyorum ki manevi değerler bir anda sıçrama yapacak.

Şu anda 1 milyon 300 bine varan imam hatip öğrencisi var. Diğer öğrencilerle aynı şartlarda yarışıyorlar

Türkiye yeniden islam coğrafyasının umudu haline gelmişse mücadelenin çok büyük katkısı var.

Çağı yakalamanın yolu geçmişimizle irtibatı kesmekte değil, ondan güç almakta yatıyor. Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Biz geçmişte olduğumuz gibi sünepe duruma geçemeyiz. Dik durmaya mecburuz.

Savunma sanayiiden yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lere taşıdık.

Şimdi artık biz kendi İHA'mızı da SİHA'mızı da Akıncıyı'da yapıyoruz. Bu durumu daha ileri taşıyacağız.

Obama'ya diyordum ki, "Mühimmat sıkıntımız var. Göndereceğiz" dedi. Gelmedi, Bu sayede bizi akıllı bomba sahibi yaptılar.

Akademik hayatta her bir ilahiyatçımız samimiyetle, ahlakıyla örnek olmak mecburiyetidedir.

"İlk defa şimdi açıklıyorum"

İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de Bağdadi’nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Suriye Milli Ordusu şu ana kadar 144 şehit verdi. Biz 10 şehit verdik.

Tüm kirli senaryolara rağmen İslam'ın yayılışına ket vurulamıyor.

Türkiye'nin DEAŞ ve FETÖ karşısındaki mücadelesi hakikatleri ortaya sermeye başlamıştır

FETÖ elebaşını Amerika 99'da niçin davet etti, niçin şu anda bize teslim etmiyorlar?