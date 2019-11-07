Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.