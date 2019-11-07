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07.11.2019 - 20:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş insanlarıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyorBarış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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