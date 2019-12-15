Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya’yı ziyaret edecek

İletişim Başkanlığı'ndan ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada; "Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumunun Cenevrede düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçreyi; müteakiben, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammedin davetine icabetle, 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesine iştirak etmek üzere Malezyayı ziyaret edecek. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Küresel Mülteci Forumu, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatın uygulanmasının takip edileceği temel platformdur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Foruma, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandinin daveti üzerine, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla birlikte eş-başkanlık yapacaklardır. İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ev sahipliğinde icra edilecek Foruma pek çok ülke üst düzeyde katılım sağlayacak olup, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi çok sayıda paydaşın da katılmaları planlanmıştır. Paydaşların Forumda, mültecilere ve evsahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları beklenmektedir. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur. Kuala Lumpur Zirvesinin gündemini ise İslam Aleminin karşı karşıya kaldığı sınamalar teşkil etmektedir. Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük temaları çerçevesinde tatbik edilecek Zirve programı kapsamında liderler ayrıca Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacaklardır. Türkiyenin ve evsahibi Malezyanın yanısıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezyanın katılacağı Zirve marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Malezya Kralı ve Başbakanı başta olmak üzere, Zirveye katılması öngörülen diğer muhataplarıyla temaslarda bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.