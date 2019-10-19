Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de okul açılışı gerçekleştirdi

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Osman Ulubaş'ın yaptırdığı okulların bir yenisini daha bugün açtıklarını söyledi. Ulubaş'ın yeni okul arsaları istediğini belirten Erdoğan, bunlardan birinin de hava lisesi olmasını istediğini ifade etti. Erdoğan, Kayseri'de büyük bir millet bahçesi inşasının söz konusu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanı'mız da burada zaten. 25 bin metrekarelik bir alanda, böyle bir havacılık lisesinin yapılmasıyla da... Kayseri'nin havacılıkta yıllara sari bir özelliği var. Şimdi buradan tabii Hava Kuvvetlerine öğrenciler yetişmesi, hele hele Milli Savunma Üniversitesinin kuruluşundan bu yana buradan bir havacılık altyapısının oluşması büyük önem arz edecektir. Fakat Osman Bey'in hakikaten bundan önceki okulunun da açılışını yapmıştık. Şu anda bu okulun da dıştan görünüşüne baktığımız zaman gayet güzel bir fiziki mekan olduğu ortada. Ben, şahsım, milletim adına Osman Bey'e ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii latife yapıyorlar, bu okulların yapılmasıyla 'Çocuklara biraz miras az kalacak' filan diyorlar. Halbuki veren el, alan elden hayırlıdır. Verdikçe de geliyor. Osman Bey bunun tadını aldığı için de rahatlıkla bu işleri yapıyor. Onun için de inşallah bu atılan adımlarla ebedi aleme yatırım yapılıyor, bu çok çok önemli. Zira Hazreti Ali efendimiz ne buyuruyor, 'Bana bir harf öğretenin kulu olurum' diyor. Bu nerede öğretilecek, işte buralarda. Hele hele öğretmenlerimiz de burada hassas olurlarsa, istikamet üzere olurlarsa buralardan geleceğe yönelik dindar bir nesil yetiştiği zaman bu da bizim için bir iftihar vesilesi olur. Bunun için ben tekrar Osman Bey'e, sevgili refikalarına ve tüm ailelerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Açılışın ardından okulu gezen Erdoğan, şeref defterine, "Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum." diye yazdı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakın Ziya Selçuk, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayırsever Osman Ulubaş ile vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile genel sekreter yardımcıları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'de yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.