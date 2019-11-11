Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 25 dakika sürdü. Mamin, Ankara'daki 'Milli Ağaçlandırma Günü 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.