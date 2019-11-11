MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
11.11.2019 - 15:02 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 25 dakika sürdü. Mamin, Ankara'daki 'Milli Ağaçlandırma Günü 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

 

Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulunduEsenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? 2020 resmi tatil günleri...

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? 2020 resmi tatil günleri...

Korkutan deprem açıklaması! Yüzde 65'e ulaştı

Korkutan deprem açıklaması! Yüzde 65'e ulaştı

Sosyal bilgiler kitabındaki hatalı görsel kaldırıldı

Sosyal bilgiler kitabındaki hatalı görsel kaldırıldı

Sıradaki Haber