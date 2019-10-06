Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da açıkladı: Nafaka 2. yargı paketine giriyor

AK Parti “süresiz nafaka” ve “icralık çocuk” tartışmalarına yargı reformu stratejisinin ikinci paketiyle nokta koyacak. Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, “süresiz nafaka” yerine nafakada alt ve üst sınır olacak. Alt sınırın 2 yıl, üst sınırın ise boşanan eşlerin ekonomik durumları, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterler dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Paketle, boşanmış çiftlerin anlaşmazlığı nedeniyle çocukların icralık olması ayıbına da son verilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki geleneksel istişare kampının açılış konuşmasında 2. Yargı Reformu Paketi’nin, “yoksulluk nafakası” ile ilgili tartışmaları sona erdireceğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklaması; birincisi üzerindeki görüşmeler henüz Meclis’te devam ederken gözleri 2. Yargı Reformu Paketi’ne çevirdi. Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağın teknik boyutuyla tamamlandığı, son rötuşlarının yapılacağı belirtiliyor.



31 yıllık tartışma



Geçmişte 1 yıl uygulanan, 1988’de İsviçre Medeni Kanunu dikkate alınarak “süresiz” hale getirilen nafaka, yürürlükteki mevzuata göre evlilik 1 gün dahi sürse, süresiz bağlanabiliyor. Nafaka miktarı tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile ihtiyaçları dikkate alınarak hâkim tarafından takdir ediliyor. Nafaka yükümlülüğü, ancak nafaka alan eşin ölmesi, başkası ile evlenmesi halinde sona eriyor. Nafaka alan eşin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünün dava yoluyla tespiti durumunda da nafaka kaldırılıyor. Edinilen bilgiye göre “çocuk icrasına” da son verecek pakette özetle şu değişikliklere gidilecek:



ALT SINIR 2 YIL: Boşanma davalarında nafaka talebi varsa, nafaka ödenmesi için alt sınır 2 yıl olacak.



TAKDİR HÂKİMİN: Nafakada ödeme süresinin üst sınırını ise “evli kalınan süre, çocuk olup olmaması, çocuk sayısı, gelir durumu, kusur oranı ve kadının yaşı” gibi kriterleri dikkate alarak hâkim takdir edecek. Buna göre, hâkim, örneğin 10 yıllık evli çiftlerin boşandığı iki davada bir çift için 4 yıl, diğer çift için 10 yıl nafaka ödenmesi kararı verebilecek. Çok istisnai durumlarda “süresiz nafaka” kararının da hâkim takdiriyle mümkün olabileceği belirtiliyor.



TOPLU NAFAKA: Mevcuttaki gibi nafaka miktarı tarafların sosyal-ekonomik durumları ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek. Boşanan çiftlerin boşanma sonrası birbirlerinin hayatını olumsuz etkilememeleri için toplu nafaka ödemesi formülü de hayata geçirilecek.



ÇOCUK TESLİMİ: Boşanmış çiftlerin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle icra müdürlükleri aracılığıyla çocuğun taraflardan birine teslim edilmesi kaldırılacak. Bu işlemin psikolog ve pedagog gibi uzmanlar aracılığıyla yapılması sağlanacak. Çocuk teslimi kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi özel alanlarda yapılacak.