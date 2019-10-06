MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da açıkladı: Nafaka 2. yargı paketine giriyor
06.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da açıkladı: Nafaka 2. yargı paketine giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’da açıkladı: “2. Yargı Paketi süresiz nafaka ve icralık çocuk tartışmalarına son verecek.” Düzenlemeyle birlikte nafakada alt sınır 2 yıl olarak planlanıyor. Nafakada üst sınırı hâkim takdir edecek. Çocuklar bundan böyle “mal” gibi icralık olmayacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da açıkladı: Nafaka 2. yargı paketine giriyor

AK Parti “süresiz nafaka” ve “icralık çocuk” tartışmalarına yargı reformu stratejisinin ikinci paketiyle nokta koyacak. Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, “süresiz nafaka” yerine nafakada alt ve üst sınır olacak. Alt sınırın 2 yıl, üst sınırın ise boşanan eşlerin ekonomik durumları, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterler dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Paketle, boşanmış çiftlerin anlaşmazlığı nedeniyle çocukların icralık olması ayıbına da son verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki geleneksel istişare kampının açılış konuşmasında 2. Yargı Reformu Paketi’nin, “yoksulluk nafakası” ile ilgili tartışmaları sona erdireceğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklaması; birincisi üzerindeki görüşmeler henüz Meclis’te devam ederken gözleri 2. Yargı Reformu Paketi’ne çevirdi. Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağın teknik boyutuyla tamamlandığı, son rötuşlarının yapılacağı belirtiliyor.

31 yıllık tartışma

Geçmişte 1 yıl uygulanan, 1988’de İsviçre Medeni Kanunu dikkate alınarak “süresiz” hale getirilen nafaka, yürürlükteki mevzuata göre evlilik 1 gün dahi sürse, süresiz bağlanabiliyor. Nafaka miktarı tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile ihtiyaçları dikkate alınarak hâkim tarafından takdir ediliyor. Nafaka yükümlülüğü, ancak nafaka alan eşin ölmesi, başkası ile evlenmesi halinde sona eriyor. Nafaka alan eşin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünün dava yoluyla tespiti durumunda da nafaka kaldırılıyor. Edinilen bilgiye göre “çocuk icrasına” da son verecek pakette özetle şu değişikliklere gidilecek:

ALT SINIR 2 YIL: Boşanma davalarında nafaka talebi varsa, nafaka ödenmesi için alt sınır 2 yıl olacak.

TAKDİR HÂKİMİN: Nafakada ödeme süresinin üst sınırını ise “evli kalınan süre, çocuk olup olmaması, çocuk sayısı, gelir durumu, kusur oranı ve kadının yaşı” gibi kriterleri dikkate alarak hâkim takdir edecek. Buna göre, hâkim, örneğin 10 yıllık evli çiftlerin boşandığı iki davada bir çift için 4 yıl, diğer çift için 10 yıl nafaka ödenmesi kararı verebilecek. Çok istisnai durumlarda “süresiz nafaka” kararının da hâkim takdiriyle mümkün olabileceği belirtiliyor.

TOPLU NAFAKA: Mevcuttaki gibi nafaka miktarı tarafların sosyal-ekonomik durumları ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek. Boşanan çiftlerin boşanma sonrası birbirlerinin hayatını olumsuz etkilememeleri için toplu nafaka ödemesi formülü de hayata geçirilecek.

ÇOCUK TESLİMİ: Boşanmış çiftlerin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle icra müdürlükleri aracılığıyla çocuğun taraflardan birine teslim edilmesi kaldırılacak. Bu işlemin psikolog ve pedagog gibi uzmanlar aracılığıyla yapılması sağlanacak. Çocuk teslimi kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi özel alanlarda yapılacak.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EYT yasası çıkarsa kimlere yarar?

EYT yasası çıkarsa kimlere yarar?

Arda Ayten'in yaşı ve aldığı eğitim merak ediliyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir?

Arda Ayten'in yaşı ve aldığı eğitim merak ediliyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir?

Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

Korkunç ! İki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı attı

Korkunç ! İki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı attı

Sıradaki Haber