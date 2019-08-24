Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin Yusufeli'nde müjdeyi verdi: Kararnameyi imzaladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur.

2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üreitimi başlayacak.

Yusufeli Barajı 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir.

(Doğu Akdeniz)

Batı tehdit sallıyor. İki sondaj gemisi ile iki sismik gemisini, fırkateynlerimizi görmüyor musunuz? Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Biz Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.

Devlet binalarıyla, okullarıyla, ibadethaneleriyle muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor. Burada, her şeyiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor.

Biz dertli olduk, dağları deldik. Bu tüneller, viyadükler bunun için yapıldı. Konutların olduğu bölgede ağaçlandırma yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Projesinini bizzat incelediğim takip ettiğim bu süreçte, bütün yüklenici firmalar onlar da bize zorluk çıkarmadılar süreci başarılı bir şekilde idare ettiler.

Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz kararnameyle gideriyoruz. Bu gece bu kararnameyi imzaladım. Bu kararnameyle birlikte önümüz ve önünüz açılmış oldu.