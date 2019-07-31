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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü
31.07.2019 - 22:17| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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