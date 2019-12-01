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01.12.2019 - 18:20 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyen'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyen'le telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

 

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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