CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Mevlid-i Nebi HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra HaliÃ§ Kongre Merkezinde, partisinin genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve KahramanmaraÅŸ milletvekili olan Mahir Ãœnal'Ä±n kÄ±zÄ± Elif Sena Ãœnal ile Ali Yavuz SayÄ±m Ã§iftinin nikah tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.









Nikah tÃ¶renine, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve kabineden birÃ§ok ismin yanÄ± sÄ±ra milletvekilleri ve davetliler katÄ±ldÄ±.Â





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