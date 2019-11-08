MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahir Ünal'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n nikahÄ±na katÄ±ldÄ±
08.11.2019 - 20:52 | | DHA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahir Ünal'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n nikahÄ±na katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Mahir Ãœnal'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n nikah tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahir Ünal'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n nikahÄ±na katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Mevlid-i Nebi HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra HaliÃ§ Kongre Merkezinde, partisinin genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve KahramanmaraÅŸ milletvekili olan Mahir Ãœnal'Ä±n kÄ±zÄ± Elif Sena Ãœnal ile Ali Yavuz SayÄ±m Ã§iftinin nikah tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahir ÃœnalÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n nikahÄ±na katÄ±ldÄ±



Nikah tÃ¶renine, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve kabineden birÃ§ok ismin yanÄ± sÄ±ra milletvekilleri ve davetliler katÄ±ldÄ±.Â 

Â 

Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandÄ±40 kiÅŸiyi 600 bitcoin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 milyon TL dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Mevlit Kandil mesajlarÄ±... En güzel Mevlid Kandili mesajlarÄ±

Mevlit Kandil mesajlarÄ±... En gÃ¼zel Mevlid Kandili mesajlarÄ±

Ege Bölgesi'ni esir almÄ±ÅŸlardÄ±! 'AzÄ±lÄ± hÄ±rsÄ±zlar' yakalandÄ±

Ege BÃ¶lgesi'ni esir almÄ±ÅŸlardÄ±! 'AzÄ±lÄ± hÄ±rsÄ±zlar' yakalandÄ±

40 kiÅŸiyi 30 milyon TL dolandÄ±rdÄ±! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

40 kiÅŸiyi 30 milyon TL dolandÄ±rdÄ±! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Af yasasÄ± çÄ±kÄ±yor mu? Af yasasÄ±nda son geliÅŸmeler neler?

Af yasasÄ± Ã§Ä±kÄ±yor mu? Af yasasÄ±nda son geliÅŸmeler neler?

SÄ±radaki Haber