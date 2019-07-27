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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi
27.07.2019 - 11:06| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya  Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya  Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı  kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor.

 

 

 

 

Güney Kore’de gece kulübünün balkonu çöktüDünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
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