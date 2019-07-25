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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı
25.07.2019 - 16:05| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı
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Erdoğan, Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında  karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare  top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Malezya Başbakanı Muhammed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe,  "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini  temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Muhammed,  merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Muhammed'e  Cumhuriyet Nişanı tevcih edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed onuruna resmi akşam yemeği  verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa  Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii  Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile  Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

 

 

 

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