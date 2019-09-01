Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü’nde saat 11.25'te görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.