01.09.2019 - 13:25| İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü’nde saat 11.25'te görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Konyaaltı Sahili için 'çekilme' uyarısıANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk etabını 2019 yılının ocak ayında hayata geçirdiği Boğaçayı'nda son dönem meydana gelen yosunlaşma, görüntü kirliliği yarattı. Proje kapsamında yıllık 34 santimetre rüsubat (tortu-çökelti) öngörülürken, 6 ayda deredeki rüsubat birikintisi 150 santimetreyi aşınca taşkın riskinin yanı sıra Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünün çekilme (kıyı erozyonu) sonucu yok olma riski ortaya çıktı