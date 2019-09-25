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HaberlerSiyaset"Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumları savunmaya devam edecek"
25.09.2019 - 02:46 | | AA

"Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumları savunmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumları savunmaya devam edecek"

Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı (Netanyahu) üzgün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına zulmettiği gerçeğini yüksek sesle dile getiriyor. Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı."

 

 

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