Cumhurbaşkanı Erdoğan: Metal yorgunluğunun son izleri silinecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Erdoğan, yerelde başarı sağlayamayanların devlet iradesinde de varlık gösteremeyeceklerini belirtti.

Erdoğan, kendilerinin önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat ettiklerini ve daha sonra ülke yönetimine talip bir hareket olduklarını, 1994'ten itibaren Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattıklarını, ideolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Sadece oy aldıkları semtlere değil, yönettikleri şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendilerine prensip edindiklerini anlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, yolları çukurdan yürünemeyen, suyu içilemeyen İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık." diye konuştu.

"Tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin tamamında alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için merkezlere kadar birbirinden önemli yenilikçi projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Milletimiz de son 17 yılda hem mahalli idarelerde hem de genel seçimlerde AK Parti'yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi. Partimize gönül vermiş, emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır."

"Mesuliyetiniz çok ağır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızla adeta tüm dünyayı kuşatırken parti olarak içimizde farklı şekilde hareket etmemiz zaten düşünülemez. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. İnşallah 7'nci büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiçbirimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Ben her birinizin bu yüksek vazife bilinciyle hareket ettiğine, edeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Toplantıya AK Parti'li 39 belediye başkanının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.