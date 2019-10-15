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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi
15.10.2019 - 10:55 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi

 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'daki Fairmont Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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