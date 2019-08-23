23.08.2019 - 19:27| AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.