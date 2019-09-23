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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşları kabul etti
23.09.2019 - 20:16 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşları kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşları kabul etti

 

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşları kabul etti

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